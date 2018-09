Los Angeles (dpa) - Nach «Expendables 2» nimmt der aus Belgien stammende Hollywood-Star Jean-Claude Van Damme sein nächstes Actionprojekt in Angriff. «Variety» zufolge hat Van Damme die Hauptrolle in dem Thriller «Swelter» erhalten.

Der Regisseur Keith Parmer will Ende Februar mit den Dreharbeiten beginnen. Neben Van Damme spielen auch Lennie James, Catalina Sandino Moreno und Josh Henderson mit. Die Story dreht sich um vier gefährliche Ausbrecher, die zehn Jahre lang wegen eines Millionendiebstahls in einem Spielcasino hinter Gitter saßen. Einem fünften Komplizen war die Flucht gelungen. In einer kleinen Stadt in Kalifornien suchen die Ausbrecher nun den Flüchtigen, der noch zehn Millionen Dollar Beute besitzen soll.

Van Damme stellte 2012 seine Actionkünste an der Seite von Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis und Sylvester Stallone in «The Expendables 2» unter Beweis.