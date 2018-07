Madrid (dpa) - Dem spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid droht in der Champions League das Aus im Achtelfinale. Die Mannschaft mit den deutschen Nationalspielern Mesut Özil und Sami Khedira kam im eigenen Stadion nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Manchester United hinaus.

Damit reicht dem Premier-League-Tabellenführer im Rückspiel am 5. März in Manchester schon ein 0:0 zum Einzug in das Viertelfinale. Danny Welbeck hatte ManUnited in Führung gebracht (20. Minute). Real gelang nur noch der Ausgleich durch den portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo (28.).