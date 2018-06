Hamburg (SID) - Ex-Meister HSV Hamburg hat seine Erfolgsserie in der Handball-Bundesliga fortgesetzt. In ihrer ersten Ligapartie des Jahres setzten sich die Hanseaten am 20. Spieltag gegen den SC Magdeburg locker mit 31:19 (16:10) durch. Dank des fünften Sieges in Serie schob sich das Team von Trainer Martin Schwalb zumindest vorerst auf den fünften Platz. Die TSV Hannover-Burgdorf kann mit einem Sieg bei Titelverteidiger THW Kiel am Mittwoch aber wieder am HSV vorbeiziehen. Magdeburg liegt auf dem achten Rang.

Bester Werfer aufseiten der Hamburger war der dänische Vize-Weltmeister Hans Lindberg mit neun Treffern, für die Gäste war Andreas Rojewski viermal erfolgreich.

Im Vorfeld des Spiels hatte Box-Europameisterin Ina Menzer die Pokal-Halbfinals für das Final Four am 13. und 14. April in Hamburg gezogen. Der HSV spielt gegen die SG Flensburg-Handewitt, die Kieler bekommen es mit der MT Melsungen zu tun, die dem Titelverteidiger THW am 9. Dezember die erste Liga-Niederlage nach 585 Tagen beigebracht hatte.