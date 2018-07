Rom (dpa) - Papst Benedikt XVI. wird heute vermutlich die letzte große liturgische Zeremonie seines Pontifikats abhalten. Am Nachmittag will das 85-jährige Oberhaupt der Katholiken im Petersdom die Aschermittwoch-Messe zum Beginn der Fastenzeit feiern. Zuvor ist am Vormittag eine Generalaudienz geplant. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Alois Glück, sieht keinen klaren Favoriten für die Papst-Nachfolge: Ein Nachfolger aus einer anderen Region der Weltkirche wäre eine historische Entscheidung», sagte er der «Passauer Neuen Presse».

