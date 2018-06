Los Angeles (dpa) - Polizisten in Kalifornien haben eine Hütte gestürmt, in der sich ein wegen Mordes gesuchter Ex-Polizist verbarrikadiert haben soll. CNN zeigte Bilder von dem brennenden Gebäude in einem Waldgebiet bei Los Angeles. Über das Schicksal des Mannes ist nichts bekannt. US-Medien spekulierten über die Möglichkeit, dass dem ehemaligen Polizist rechtzeitig die Flucht gelungen sein könnte. Seit knapp einer Woche fahndet die Polizei nach dem Mann, der vorige Woche drei Menschen umgebracht haben soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.