Los Angeles (dpa) - Bei der dramatischen Jagd auf einen wegen Mordes gesuchten Ex-Polizisten in Kalifornien ist laut CNN eine Leiche gefunden worden. Es soll sich bei dem Fund in einer ausgebrannten Hütte um den 33-jährigen Christopher Jordan Dorner handeln. Der ehemalige Polizist hatte sich in dem Gebäude in einem Waldgebiet, rund 140 Kilometer östlich von Los Angeles, verbarrikadiert. Einsatzteams der Polizei stürmten die Hütte. CNN zeigte Bilder von dichtem Rauch über dem brennenden Gebäude.

