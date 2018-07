Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Alec Baldwin (54) und seine 26 Jahre jüngere Ehefrau, die Yogalehrerin Hilaria Baldwin, werden Eltern. «Wir erwarten ein Baby! Es ist eine Überraschung, eine wunderbare Überraschung», erklärte die werdende Mutter am Dienstag in der TV-Sendung «Extra».

«Wir sind total begeistert», teilte das Paar in einer gemeinsamen Erklärung dem Internetportal «People.com» mit. Das Baby soll Ende des Sommers zur Welt kommen.

Alec Baldwin («Wenn Liebe so einfach wäre», «30 Rock») hat aus seiner ersten Ehe mit Schauspielerin Kim Basinger eine 17-jährige Tochter namens Ireland. Sie war im vorigen Juni bei Baldwins zweiter Hochzeit in New York dabei. Basinger hatte Anfang 2001 nach acht Jahren turbulenter Ehe die Scheidung eingereicht, die ein Jahr später offiziell wurde. Die beiden Schauspieler hatten sich insbesondere um ihre Tochter heftig gestritten.