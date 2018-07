Gao (AFP) Die französische Armee hat am Mittwoch eine 600-Kilogramm-Bombe in der nordmalischen Stadt Gao entschärft. Die Bombe bestand aus vier Metallbehältern mit Sprengstoff und Verbindungskabeln, wie ein AFP-Journalist berichtete. Sie wurde im Hof eines verlassenen Hauses in der größten Stadt im Norden Malis entdeckt, das sich in der Nähe eines Hotels befindet, in dem dutzende ausländische Journalisten untergebracht sind. Auf dem Boden lagen zudem Patronen für Maschinengewehre, im Haus wurden weitere kleinere Bomben entdeckt.

