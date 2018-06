Los Angeles (dpa) - Popsängerin Lady Gaga (26) hat wegen einer Gelenkentzündung eine Reihe von Konzerten abgesagt. Sie habe nach ihrem Auftritt am Montagabend vor Schmerzen nicht mehr laufen können, teilte die Sängerin am Dienstag via Twitter mit.

Sie habe nun schon seit einigen Wochen Schmerzen, aber bis zuletzt gehofft, sie würden schnell wieder weggehen. «Ich hoffe, ihr könnt mir vergeben», entschuldigte sich Lady Gaga bei ihren Fans für die Absage von geplanten Konzerten in Chicago, Detroit und im kanadischen Hamilton Mitte Februar. Die Musikerin ist mit ihrer dritten Welttournee «Born This Way Ball» unterwegs.

