Den Haag (AFP) Der niederländische Banken- und Versicherungskonzern ING will bis Ende 2015 weitere 2400 Arbeitsplätze streichen. Im niederländischen Privatkundengeschäft sollen rund 1400 zusätzliche Stellen abgebaut werden, wie das Kreditinstitut am Mittwoch ankündigte. In Belgien solle die Zahl der Mitarbeiter durch natürliche Fluktuation um rund tausend verringert werden. Die ING zählt weltweit rund 90.000 Mitarbeiter. Seit November 2011 kündigte sie die Streichung von insgesamt 7450 Jobs an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.