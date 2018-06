Seoul (AFP) Nach dem Atomwaffentest Nordkoreas will die Regierung in Südkorea ihr Programm zur Entwicklung neuer Raketen beschleunigen. "Wir werden die Entwicklung von ballistischen Raketen mit einer Reichweite von 800 Kilometern beschleunigen", kündigte am Mittwoch ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul an. Raketen mit einer solchen Reichweite könnten ganz Nordkorea treffen, aber auch Teile Chinas und Japans.

