Passau/Vilshofen (dpa) - Die Parteien haben in Niederbayern ihre traditionellen Aschermittwochs-Treffen begonnen. Begleitet von Marschmusik zogen Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer und der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber unter dem Jubel tausender Anhänger in die Dreiländerhalle ein.

Bei der CSU sollte erst Stoiber sprechen, dann war die Rede von Seehofer geplant. Mit den Worten «Herzlich willkommen zur größten Aschermittwochs-Veranstaltung in Bayern» eröffnete der SPD-Ortsvorsitzende Florian Gams die Kundgebung der Sozialdemokraten in Vilshofen. Die SPD hat eigens ein Zelt mit Bierbänken für 4500 Besucher und einer maximalen Kapazität von 5000 Menschen aufgebaut, um die CSU in Passau mit deren maximaler Sitzplatzkapazität von 4000 Besuchern womöglich zu übertrumpfen.

Die Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl, Margarete Bause, warf Seehofer eine «Chaosdiktatur» vor. Die CSU habe nichts zu bieten als «die dumpfe Einfalt eines Dobrindt oder die Schmutzeleien eines Söder, die Kaltherzigkeit einer Frau Haderthauer und die Zuckerwatte einer Frau Aigner», sagte Bause in Landshut. «Und über all dem thront die Chaosdiktatur eines Herrn Seehofer.»

Als Wahltaktik wies die Vizevorsitzende der Linkspartei, Sahra Wagenknecht, die neuen Stasi-Vorwürfe gegen Bundestagsfraktionschef Gregor Gysi zurück. «Das ist in jedem Wahljahr das Gleiche. Jedes Mal werden die gleichen Vorwürfe ausgegraben», sagte sie in Tiefenbach. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Gysi wegen des Vorwurfs einer falschen eidesstattlichen Versicherung.

