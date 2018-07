Moskau (AFP) Ungeachtet internationaler Kritik liefert Russland weiterhin Rüstungsgüter an Syrien. Russland erfülle gegenüber Syrien "die in Lieferverträgen über Militärausrüstung eingegangenen Verpflichtungen", sagte der Chef der staatlichen Rüstungsexportbehörde Rosoboronexport, Anatoli Isajkin, am Mittwoch. Er betonte zugleich, dabei handele es sich um bodengebundene Luftabwehrsysteme und nicht um Flugzeuge oder Hubschrauber. Ferner teilte er mit, dass Russland Schusswaffen ins westafrikanische Krisenland Mali liefere.

