Harare (AFP) Als Teil demokratischer Reformen will Simbabwe im März ein Verfassungsreferendum und im Juli Präsidentschaftswahlen abhalten. Das teilte Regierungschef Morgan Tsvangirai am Mittwoch bei einem Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft mit. Einen genauen Termin für die Präsidentschaftswahl gab er nicht an.

