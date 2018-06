São Paulo (SID) - Der spanische Tennisstar Rafal Nadal ist in Sao Paulo mit einem Auftaktsieg im Doppel-Wettbewerb in sein zweites Turnier nach seinem Comeback gestartet. Zwei Tage nach dem verpassten Turniersieg in Viña del Mar setzte sich der elfmalige Grand-Slam-Gewinner zusammen mit dem Argentinier David Nalbandian mit 6:3, 3:6, 11:9 gegen die Spanier Pablo Andujar und Guillermo Garcia-Lopez durch.

Der 26-Jährige, der mit einer Kniebandage antrat, wurde von 9300 begeisterten Zuschauern empfangen. "Die Genesung schreitet voran, es war eine positive Woche in Chile. Aber das heißt nicht, dass ich ich nicht noch Zeit brauche. Ich benötige noch Wochen, viele Spiele und Training, aber das ist normal nach so einer langen Verletzungspause", sagte Nadal, der nach einem Freilos in der ersten Runde ab Donnerstag im Einzel startet.

Das nächste Doppel steht am Mittwoch (Ortszeit) an, dann treffen Nadal und Nalbandian auf den Spanier Oliver Marach und Horacio Zeballos aus Argentinien.