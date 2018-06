New York (dpa) - Schwarz, flauschig und mit Knopfaugen: Affenpinscher «Banana Joe» hat die renommierte Westminster-Hundeshow in New York gewonnen. Damit habe erstmals ein Affenpinscher bei der ältesten Hunde-Ausstellung der Welt den ersten Preis in der wichtigsten Kategorie «Show» geholt. «Wir haben es geschafft», rief Herrchen Ernesto Lara nach dem Sieg im Madison Square Garden und hob den kleinen, flauschigen Hund mit dem runden Kopf in die Höhe. Zuvor hatte «Banana Joe» bereits die Kategorie «Zwerghunde» gewonnen.

