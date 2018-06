New York (AFP) UN-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay hat im Konflikt in Mali vor Racheakten gewarnt. Dem nordafrikanischen Land drohe eine "katastrophale Spirale der Gewalt", sagte Pillay am Dienstag vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Sie rief sowohl die Islamisten als auch die malische Armee auf, von Vergeltung abzusehen. "Der Schutz der Menschenrechte ist der Schlüssel zur Stabilisierung der Situation", sagte Pillay. Seit vergangener Woche seien UN-Menschenrechtsexperten zur Beobachtung in Mali.

