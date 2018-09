New York (AFP) Der kleine schwarze Affenpinscher Banana Joe hat sich in einem Schönheitswettbewerb für Hunde in New York gegen zahlreiche Konkurrenten durchgesetzt. Im Finale des vom Westminster-Club ausgetragenen Wettbewerbs musste sich Banana Joe am Dienstag (Ortszeit) gegen einen Deutsch Drahthaar, einen Foxterrier, einen American Foxhound, einen wuscheligen weißen Bichon Frisé, einen Portugiesischen Wasserhund und einen riesigen Bobtail behaupten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.