Los Angeles (AFP) Der flüchtige Ex-Polizist Christopher Dorner hat in den USA offenbar einen weiteren Menschen getötet. Nach einer Schießerei mit dem mutmaßlichen Mörder sei ein Vize-Sheriff seinen Verletzungen erlegen, berichtete am Dienstagabend die "Los Angeles Times". Die Polizei hatte zuvor offiziell mitgeteilt, dass zwei Polizisten bei der Schießerei in der Nähe des Skiortes Big Bear im US-Bundesstaat Kalifornien verletzt wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.