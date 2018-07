Washington (AFP) In der ersten Rede zur Lage der Nation nach seiner Wiederwahl ruft US-Präsident Barack Obama seine Landsleute zu einem Kraftakt im Kampf gegen die Krise auf. "Es ist die Aufgabe unserer Generation, den echten Motor des amerikanischen Wirtschaftswachstums wieder anzuwerfen - eine wachsende, aufstrebende Mittelschicht", heißt es in vorab veröffentlichten Auszügen der Rede, die Obama am Dienstagabend (Ortszeit) halten wollte.

