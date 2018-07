Los Angeles (AFP) Die Polizei von Los Angeles hat Berichte zurückgewiesen, wonach in einer abgebrannten Berghütte unweit der US-Metropole die Leiche des wegen mehrerer Morde gesuchten Ex-Polizisten Christopher Dorner gefunden wurde. Die Temperatur sei "noch zu hoch, als dass Beamte hineingehen können", sagte am Dienstagabend (Ortszeit) ein Polizeisprecher in Los Angeles. Die von mehreren Informationen verbreiteten Meldungen über einen Leichenfund seien also falsch.

