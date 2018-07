Nove Mesto (SID) - Die Organisatoren der Biathlon-Weltmeisterschaften in Nove Mesto rechnen an den letzten drei Wettkampftagen mit einem ausverkauften Stadion. Für die Frauenstaffel am Freitag seien nur noch wenige Resttickets verfügbar, für die Rennen am Samstag und Sonntag gibt es insgesamt noch etwa 2000 Karten. "Auch diese werden sehr schnell vergriffen sein", hieß es in einer Mitteilung. Karten für die Streckenbereiche der Vysocina Arena sind aktuell noch zu haben.

Pro Tag können maximal 27.000 Zuschauer zu den Wettbewerben der Skijäger kommen, 17.000 davon finden im Stadion rund um den Schießstand Platz. Insgesamt kamen an den ersten drei Wettkampftagen 71.000 Zuschauer nach Tschechien, beim Auftaktrennen am vergangenen Donnerstag war das Stadion ausverkauft.