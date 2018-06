Dallas (dpa) - Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben sich mit einem klaren Sieg in die Pause vor dem All-Star-Game verabschiedet. Die Texaner bezwangen in der NBA die Sacramento Kings mit 123:100 und rückten ein kleines Stück an die Playoff-Plätze heran.

Nowitzki zeigte mit 17 Punkten, acht Rebounds, sechs Assists und drei Steals eine gute Leistung, bester Mavs-Werfer war Vince Carter mit 26 Zählern. Der 36-Jährige zog in der Punkte-Bestenliste der NBA am legendären Larry Bird vorbei auf Rang 29.

Mit 23 Siegen und 29 Niederlagen liegt Dallas weiter auf Platz elf in der Western Conference. Den Sieg umso wertvoller machen die Niederlagen der direkten Playoffkonkurrenten um den achten Rang. Der Tabellenzehnte verlor 63:99 bei den New Orleans Hornets. Die Houston Rockets (8.) kassierten ohne ihren Starplayer James Harden, der sich beim Aufwärmen am Knöchel verletzte, eine 96:106-Niederlage bei den Los Angeles Clippers.

Nach elf Teilnahmen in Serie war Nowitzki nicht für das anstehende All-Star-Game nominiert worden. Das Treffen der besten und beliebtesten NBA-Profis findet am Sonntag in Houston statt. Die Mavericks bestreiten ihre nächste Partie am kommenden Mittwoch gegen die Orlando Magic.

