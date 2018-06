Nove Mesto (dpa) - Mit großem Optimismus geht Andrea Henkel in das Staffelrennen der Damen am Freitag bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Nove Mesto. «Es ist ein neues Rennen, alles ist möglich», meinte die 35-Jährige einen Tag nach dem Gewinn der Silbermedaille im Einzelwettbewerb.

Die deutschen Damen sind in dem Rennen über 4x6 Kilometer Titelverteidiger. Als Favoritinnen werden aber die Norwegerinnen, Frankreich, die Ukraine und die Russinnen gehandelt. Das deutsche Team hatte in der Besetzung Franziska Hildebrand, Miriam Gössner, Nadine Horchler und Andrea Henkel das letzte Weltcuprennen in Antholz gewonnen.

«Ich denke, ich werde Schluss laufen, auch wenn man mir das noch nicht gesagt hat», sagte Andrea Henkel am Donnerstag. Obwohl es für ihre Teamkolleginnen bei der WM bislang noch nicht so gut gelaufen ist, glaubt sie an eine Medaillenchance. «Die Franzi hat im Sprint zwei Mal Null geschossen, die Miri ist Sechste geworden. Und die Nadine hat im Einzel nur einen Fehler geschossen. So schlecht war es ja nicht», sagte sie.