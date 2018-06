Berlin (AFP) Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner (CSU) hat den Skandal um falsch deklariertes Pferdefleisch in Fertigprodukten als einen "bislang einmaligen Fall von Verbrauchertäuschung" verurteilt. Es verfestige sich der Verdacht, dass in diesem "beispiellosen Betrugsfall mit hoher krimineller Energie" vorgegangen worden sei, erklärte Aigner am Donnerstag in Berlin. Es handle sich um eine "echte Sauerei", sagte die Ministerin im ARD-Morgenmagazin.

