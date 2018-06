Berlin (AFP) Deutschland und Tschechien wollen verstärkt gegen den grenzüberschreitenden Drogenhandel vorgehen. Insbesondere der Kampf gegen die schnell abhängig machende und äußerst schädliche Droge Crystal solle ausgeweitet werden, erklärte Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) am Donnerstag in einer Mitteilung seines Ministeriums nach Gesprächen mit seinem tschechischen Kollegen Jan Kubice in Prag. "Wir sind dabei, einen Polizeikooperationsvertrag neu auszuhandeln, und wir werden demnächst auch die polnischen Behörden, wo ja die meisten Rohstoffe und Ausgangsmittel für Crystal Speed herkommen, mit einbeziehen", erklärte er.

