Wellington (AFP) Die kleinste Delfinart der Welt, der Maui-Delfin, ist nach Angaben von Wissenschaftlern vom Aussterben bedroht. Im einzigen Lebensraum der Tiere vor der Westküste der neuseeländischen Nordinsel gebe es Schätzungen zufolge nur noch 55 erwachsene Exemplare, hieß es in einem Brief der Gesellschaft zur Erforschung von Meeressäugern (SMM) an den neuseeländischen Premierminister John Key, der am Donnerstag bekannt wurde. Der Staat müsse sich dringend um den Schutz der Delfine kümmern, mahnten die Experten. Andernfalls könne die Art bis 2030 aussterben.

