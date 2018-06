Berlin (AFP) Kinderärzte und Kinderschützer haben Strafzahlungen für die Eltern jugendlicher Komatrinker abgelehnt. Der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Wolfram Hartmann, forderte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Donnerstag stattdessen verpflichtende Sozialstunden für Minderjährige, die wegen Alkoholmissbrauchs in einer Klinik behandelt werden mussten. "Es wäre sinnvoll, wenn die Jugendlichen anschließend drei Wochenenden Dienst in einer karitativen Einrichtungen machen müssten, damit sie mal über ihr Verhalten nachdenken", sagte Hartmann.

