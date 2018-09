Vatikanstadt (AFP) Der engste Mitarbeiter des scheidenden Papstes Benedikt XVI., der Deutsche Georg Gänswein, soll künftig für das alte und das neue Oberhaupt der katholischen Kirche zugleich arbeiten. Der 56-jährige Kurienerzbischof werde "Präfekt des Päpstlichen Hauses bleiben und Benedikts Sekretär sein", sagte Vatikan-Sprecher Federico Lombardi am Donnerstag vor Journalisten. Wohnen werde Gänswein in dem früheren Klostergebäude im Vatikan, in das auch Benedikt XVI. einziehen will, das aber derzeit noch renoviert wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.