Köln (AFP) Nach einem mysteriösen Überfall auf zwei Geldtransporter sucht die Kölner Polizei nach den flüchtigen Räubern. Den Ermittler zufolge hatten die bewaffneten Täter am Donnerstagmorgen an einer Kreuzung in Köln-Rodenkirchen zunächst mit einem Pferdetransporter ein Werttransportfahrzeug der Kölner Verkehr-Betriebe (KVB) gerammt. Bei dem Überfall wurde der Beifahrer des KVB-Transporters leicht verletzt, der Fahrer erlitt einen Schock.

