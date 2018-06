Berlin (dpa) - Umwelt- und Wirtschaftsminister von Bund und Ländern sind in Berlin zu einem Treffen zur Begrenzung der Strompreise in Deutschland zusammengekommen. Bundesumweltminister Peter Altmaier und Wirtschaftsminister Philipp Rösler zeigten sich kurz vor Beginn zuversichtlich. Vertreter von SPD und Grünen hingegen äußerten sich skeptisch zu den Chancen auf eine schnelle Einigung. Überraschend hatten Altmaier und Rösler in der Nacht ihre Differenzen in der Frage beigelegt.

