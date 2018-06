Nantes (AFP) Die Selbstverbrennung eines 42-jährigen Mannes vor einem Arbeitsamt der westfranzösischen Stadt Nantes hat in Frankreich entsetzte Reaktionen ausgelöst. Die Gewerkschaft CGT rief am Donnerstag "alle Arbeitslosen" auf, am 5. März im Rahmen eines Aktionstags für Beschäftigung zu demonstrieren. Regierungschef Jean-Marc Ayrault, der lange Jahre Bürgermeister von Nantes war, äußerte sich "zutiefst bewegt".

