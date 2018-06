Paris (AFP) Der französische Autobauer Renault hat im vergangenen Jahr wegen der Wirtschaftskrise kräftige Gewinneinbußen hinnehmen müssen. Anders als sein Konkurrent PSA Peugeot Citroën konnte Renault 2012 aber noch schwarze Zahlen schreiben und einen Gewinn von 1,77 Milliarden Euro verbuchen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Das ist ein Rückgang um 15,3 Prozent im Vergleich zu 2011. Dabei hatte der Verkauf der Anteile am schwedischen Konzern Volvo 924 Millionen Euro in die Renault-Kassen gespült.

