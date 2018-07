Donezk (dpa) - Mats Hummels war nach dem Remis sichtlich erleichtert. Mit einem Dauerlächeln und viel Geduld meisterte der Dortmunder Nationalspieler den Interview-Marathon nach dem Schlusspfiff in Donezk.

«Mir ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen», kommentierte er seinen späten Ausgleichstreffer zum 2:2 (1:1), der Borussia Dortmund vor der ersten Saisonniederlage in der Champions League bewahrte. Kurz vor Ende eines für seine Verhältnisse ungewohnt schwachen Spiels trumpfte er als Torschütze auf. Dieses Happy End war ganz nach dem Geschmack von Trainer Jürgen Klopp: «Manchmal geht es im Fußball gerecht zu. Deshalb durfte Mats zum 2:2 treffen.»

Dank Hummels hat sich die Borussia eine große Chance auf den ersten Einzug in das Viertelfinale der europäischen Königsklasse seit 15 Jahren erhalten. Sein Kopfballtor in der 87. Minute bescherte dem BVB eine gute Ausgangsposition für das Achtelfinal-Rückspiel am 5. März vor heimischem Publikum. «Die Chancen stehen nun 55:45 für uns. Anders als Schachtjor Donezk müssen wir im Rückspiel kein Tor schießen, um weiter zu kommen», sagte Hummels.

Sein Auftritt als Hauptdarsteller mit wechselnden Rollen machte die über weite Strecken wenig hochklassige Partie zum Schauspiel. Sowohl vor dem ersten Treffer der Gastgeber durch Dario Srna (31.) als auch vor der zweiten Führung des ukrainischen Meisters durch Douglas Costa (68.) wirkte der Dortmunder Abwehrchef zu zögerlich. Das brachte die Borussia in große Not, obwohl sie über weite Strecken dominiert hatte. Trotz seiner Patzer bewahrte Hummels, der schon in der 1. Halbzeit mit einem Kopfball die Latte getroffen hatte, die Nerven: «Das hat richtig Spaß gemacht. Hoffentlich war es nicht unsere letzte K.o.-Runde.»

Die Chancen stehen gut, dass die zuletzt märchenhafte Reise der Borussia durch Europa weitergeht. Anders als in den bisherigen Auswärtsspielen in Madrid, Manchester und Amsterdam fehlte zwar der große Glanz, nicht aber die Entschlossenheit. Gleich zweimal schlug die Borussia durch Robert Lewandowski (41.) und Hummels nach einem Rückstand zurück. Deshalb konnte Trainer Klopp mit diesem Remis gut leben: «Wenn man schon nicht gewinnen kann, ist es in diesem Wettbewerb wichtig, dass man Tore schießt.»

Wieder einmal war auf Angreifer Lewandowski Verlass. Mit seinem bereits fünften Europacup-Tor brachte der Pole sein Team zurück ins Spiel. Allein der Blick auf die Zahlen dokumentiert seine Effektivität. In 31 Pflichtspielen dieser Saison war er an 29 Treffern beteiligt, 21 erzielte er selbst, acht bereitete er vor. Diese bemerkenswerte Quote dürfte das Interesse diverser Clubs an einer Verpflichtung des bis 2014 an den BVB gebundenen Ausnahmestürmers weiter erhöhen.

Angesichts eines Flugzeugunglücks in der ukrainischen Metropole geriet der Fußball fast zur Nebensache. In einer Schweigeminute vor der Partie gedachten Spieler und Fans der Opfer der Bruchlandung am Nachmittag vor dem Anpfiff. Beim Anflug im dichten Nebel war eine aus Odessa kommende ukrainische Linienmaschine über die Landebahn hinausgeschossen und zerbrochen. Dem Vernehmen nach wollten einige Passagiere die Partie in der Donbass-Arena besuchen. «Das ist das Perverse an diesem Job. Dass man so etwas mit Spielbeginn total ausblenden muss», sagte Klopp, der seine Profis kurz vor dem Anpfiff über die Tragödie mit mehreren Toten informiert hatte. «Aber da waren die Jungs schon im Tunnel.»