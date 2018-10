Paris (SID) - Die deutschen Fußball-Frauen müssen beim Algarve Cup auf Annike Krahn verzichten. Die 86-malige Nationalspielerin vom französischen Erstligisten Paris St. Germain zog sich am Mittwoch beim Länderspiel in Straßburg gegen Frankreich (3:3) einen Innenbandriss im rechten Knie zu und fällt mindestens sechs Wochen aus. Die Teilnahme an der Europameisterschaft in Schweden (10. bis 28. Juli) ist für die 27-Jährige nicht gefährdet.

Deutschland trifft beim hochkarätig besetzten EM-Vorbereitungsturnier vom 6. bis 11. März in Portugal auf Dänemark, Weltmeister Japan und Norwegen.