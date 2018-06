Sinsheim (SID) - Manager Andreas Müller vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim hat den vor knapp fünf Monaten schwer verünglückten Profi Boris Vukcevic in der Reha besucht. "Es war sehr bewegend, sich mit Boris zu unterhalten und ihn wiederzusehen. Er hat sicher noch einen Weg vor sich. Aber er ist sehr zuversichtlich und hat klare Vorstellungen", erklärte Müller und sagte dem U21-Nationalspieler weiterhin "alle Unterstützung" zu.

Über den Manager ließ Vukcevic seinen Teamkollegen ausrichten, dass er fest an den Klassenerhalt der Kraichgauer glaube. Außerdem appellierte der Mittelfeldspieler an die Anhänger des krisengeschüttelten Tabellen-16., der vor dem 22. Spieltag acht Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz hat. "Ich möchte alle Fans bitten: Drückt ihnen, drückt uns die Daumen und helft dem Team, wo ihr nur könnt. Ich fiebere jedem Spieltag entgegen", sagte der 22-jährige Vukcevic.

Am Sonntag empfangen die Kraichgauer den VfB Stuttgart (17.30 Uhr/Sky und Liga total). In der Vorrunde hatte Vukcevic beim Sieg der Hoffenheimer in Stuttgart (3:0) sein vorerst letztes Spiel bestritten.

In Folge einer Unterzuckerung hatte der Diabetiker Vukcevic am 28. September 2012 auf der B 45 bei Bammental einen schweren Autounfall verursacht und kämpfte danach in der Heidelberger Uniklinik zeitweise um sein Leben. Nach zwei Kopfoperationen lag er insgesamt sieben Wochen im Koma.