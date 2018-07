Köln (SID) - In der 3. Fußball-Liga ruht auch am kommenden Wochenende wegen widriger Witterungsverhältnisse auf einigen Plätzen der Ball. Die Spiele Stuttgarter Kickers gegen Arminia Bielefeld, SV Babelsberg 03 gegen VfB Stuttgart II und Hansa Rostock gegen Wacker Burghausen wurden abgesagt. Bereits am vorigen Spieltag waren drei Partien witterungsbedingt ausgefallen.