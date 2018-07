Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. Februar:

7. Kalenderwoche

45. Tag des Jahres

Noch 320 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Cyrillus, Giovanni, Methodius, Valentin

HISTORISCHE DATEN

2012 - Bei einem Gefängnisbrand in Honduras kommen 360 Häftlinge ums Leben.

2009 - Maria Riesch wird im französischen Val d'Isère erste deutsche Slalom-Weltmeisterin seit 1976.

2008 - Mitten in einer Vorlesung an der Universität in DeKalb (US-Bundesstaat Illinois) erschießt ein 27-jähriger Amokläufer fünf Menschen und tötet sich anschließend selbst.

2003 - Bei dem vermutlich größten Diamantendiebstahl in Europa erbeuten unbekannte Täter im belgischen Antwerpen Diamanten und Wertpapiere im Wert von 100 Millionen Euro.

1992 - Ärzte des «Methodist Medical Center» in Dallas (Texas) verpflanzen weltweit erstmals gleichzeitig Herz, Niere und Bauchspeicheldrüse bei einer Patientin.

1989 - Als erstes Bundesland beschließt Schleswig-Holstein ein kommunales Wahlrecht für Ausländer.

1950 - Die Sowjetunion und China schließen in Moskau einen Freundschafts- und Beistandspakt.

1918 - In Russland wird der Julianische durch den Gregorianischen Kalender abgelöst, der auch in den Ländern Westeuropas gilt.

1876 - Der Schotte Alexander Graham Bell stellt das erste brauchbare Telefon vor.

AUCH DAS NOCH

2001 - dpa meldet: Weil ihr Kind in der Schule keine Kekse essen durfte, nimmt eine Mutter in der englischen Stadt Norwich ihren Sohn aus der Schule.

GEBURTSTAGE

1962 - Angela Schanelec (51), deutsche Regisseurin

1944 - Alan Parker (69), britischer Filmregisseur («Die Asche meiner Mutter»)

1942 - Michael Bloomberg (71), amerikanischer Politiker und Medienunternehmer

1937 - Nicole Heesters (76), deutsche Schauspielerin («Deutschlandspiel»)

1928 - Dieter Meichsner, deutscher Fersehspielchef und Drehbuchautor («Schwarz-Rot-Gold»), gest. 2010

TODESTAGE

1988 - Frederick Loewe, amerikanischer Musical-Komponist («My Fair Lady»), geb. 1901

1983 - Lina Radke, erste deutsche Olympiasiegerin in der Leichtathletik, geb. 1903