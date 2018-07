Washington (dpa) - SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier hat von den USA Treue zu Europa verlangt. Er hofft auf neuen Schwung in den beiderseitigen Beziehungen, die derzeit durch die Eurokrise belastet sind. Steinmeier sagte in einer Rede in Washington, er spüre Zweifel, ob eine zu starke Konzentration auf den asiatischen Raum auch zum Schaden der USA nicht in eine falsche Richtung gehe. Er begrüßte daher die proeuropäischen Aussagen von Barack Obama. Der US-Präsident will eine Freihandelszone zwischen den USA und Europa.

