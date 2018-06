Johannesburg (dpa) - Nach tödlichen Schüssen auf seine Freundin ist der südafrikanische Paralympics-Sieger Oscar Pistorius festgenommen worden. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur AP. Der 26-jährige war als erster beidseitig amputierter Athlet auf Karbon-Prothesen bei Olympischen Spielen gestartet. Die Polizei bestätigte nur, dass eine 30 Jahre alte Frau in Pistorius' Haus in Pretoria angeschossen worden und gestorben sei und Pistorius in das Geschehen verwickelt gewesen sein soll.

