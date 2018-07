Johannesburg (dpa) - Nach tödlichen Schüssen auf die Freundin von Oscar Pistorius ist der sechsmalige Paralympics-Sieger festgenommen worden.

Das berichteten die Nachrichtenagentur AP und der Fernsehsender eNCA übereinstimmend. Der 26-jährige südafrikanische Leichtathlet war im vergangenen Sommer als erster beidseitig amputierter Athlet auf Hightech-Karbon-Prothesen bei den Olympischen Spielen in London gestartet.

Die Polizei bestätigte lediglich, dass eine 30 Jahre alte Frau in Pistorius' Haus in Pretoria mehrere Mal angeschossen worden und gestorben sei und Pistorius in das Geschehen verwickelt gewesen sein soll. Beamte hätten eine Pistole gefunden und Pistorius in Gewahrsam genommen. Er sollte noch am Donnerstag vor einem Gericht erscheinen. Nach Angaben der Zeitung «Beeld» unter Berufung auf eine Polizeiquelle sollen die Schüsse versehentlich abgegeben worden sein.