Manila (AFP) Mit einem online in Auftrag gegebenen Ständchen haben am diesjährigen Valentinstag viele im Ausland lebende Philippiner ihre Liebsten in der Heimat überrascht. Schon an den Tagen zuvor sei ihr Ständchen-Service Harana.ph ausgebucht gewesen, sagte Harana-Chefin Jane Soco am Donnerstag. Die Philippiner seien "sehr romantisch" und würden sich von der Entfernung nicht davon abbringen lassen, den Valentinstag zu feiern.

