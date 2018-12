Köln (SID) - Ein deutsches Bundesliga-Quartett will sich in der Europa-League-Zwischenrunde gute Ausgangspositionen für den Einzug in das Achtelfinale verschaffen. Im Hinspiel tritt Hannover 96 um 18.00 Uhr bei Anschi Machatschkala an, eine Stunde später empfängt Bayer Leverkusen den portugiesischen Klub Benfica Lissabon. Ab 21.05 Uhr treffen zudem der VfB Stuttgart und der KRC Genk sowie Borussia Mönchengladbach und Lazio Rom aufeinander.

Bei der alpinen Ski-WM in Schladming greift Maria Höfl-Riesch nach ihrer vierten Medaille. Im Riesenslalom hat die 28-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen ebenso wie Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg gute Chancen auf Edelmetall. Der erste Lauf startet um 10.00 Uhr, der zweite um 13.00 Uhr.

Nach der Silbermedaille von Andrea Henkel wollen auch die deutschen Biathleten bei der WM in Nove Mesto ihren ersten Podestplatz. Im Einzel über 20 km starten für den Deutschen Skiverband Erik Lesser, Andreas Birnbacher, Arnd Peiffer und Florian Graf. Das Rennen beginnt um 17.15 Uhr.