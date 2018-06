Pretoria (AFP) Die Familie des südafrikanischen Paralympics-Gewinners Oscar Pistorius hat die Festnahme des Sprinters bestätigt. Dem Sportler werde vorgeworfen, seine Freundin erschossen zu haben, sagte sein Vater Henke Pistorius am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. In einem Pressebericht hieß es, Pistorius habe seine Freundin irrtümlich für eine Einbrecherin gehalten und sie daher in seinem Haus in einem Vorort von Pretoria erschossen.

