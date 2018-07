Pretoria (AFP) Der nach der Erschießung seiner Freundin festgenommene südafrikanische Paralympics-Gewinner Oscar Pistorius wird von den Ermittlern des Mordes beschuldigt. Dem 26-jährigen Sprinter werde zur Last gelegt, seine Freundin in seinem Haus in einem Vorort von Pretoria ermordet zu haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es gebe keinen anderen Verdächtigen in dem Fall.

