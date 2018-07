Düsseldorf (dpa) - Im Tarifkonflikt des privaten Sicherheitsgewerbes werden an diesem Freitag der Köln-Bonner und der Hamburger Flughafen bestreikt. Das kündigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Donnerstag an.

