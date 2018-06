Frankfurt/Main (dpa) - Arbeitgeber der Luftverkehrsbranche haben die erneuten Streiks von Sicherheitsleuten an den Flughäfen Hamburg und Düsseldorf als maßlos und unverhältnismäßig bezeichnet. Es sei eine Fehlentwicklung, dass eine Kleinstgruppe von Arbeitnehmern wichtige Lebensadern des Verkehrs- und Wirtschaftssystems völlig lahmlege, erklärte der Präsident des in dem Tarifstreit nicht direkt involvierten Arbeitgeberverbands Luftverkehr und Lufthansa-Personalvorstand, Stefan Lauer. Wiederum seien unbeteiligte Dritte, nämlich die Fluggesellschaften und ihre Kunden, am stärksten betroffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.