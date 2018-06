New York (AFP) Die beiden US-Fluggesellschaften American Airlines und US Airways haben nach Angaben aus Verhandlungskreisen ihre Fusion beschlossen. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen hätten dem Zusammenschluss zugestimmt, hieß es am Mittwochabend (Ortszeit) aus Verhandlungskreisen. Die Einigung solle am Donnerstagmorgen auf einer Pressekonferenz offiziell verkündet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.