Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Rücksetzer am Donnerstag hat der deutsche Aktienmarkt zum Wochenschluss wieder etwas zugelegt. Der Dax rückte am Freitag um 0,16 Prozent auf 7644 Punkte vor.

Der MDax stieg um 0,34 Prozent auf 12 987 Punkte. Für den TecDax ging es um 0,51 Prozent auf 902 Punkte nach oben. Die Anleger richteten ihren Blick auf die aktuellen US-Konjunkturdaten. Der Frühindikator für das Verarbeitende Gewerbe im US-Bundesstaat New York hatte sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt und signalisiert wieder eine Belebung der wirtschaftlichen Aktivität.

Auf Unternehmensseite zog die Commerzbank die Aufmerksamkeit auf sich: Das krisengeschüttelte Finanzinstitut dämpft nach einem erneut schwachen Geschäftsjahr die Hoffnung auf schnelle Besserung. Gleichwohl sagte Analyst Philipp Häßler von Equinet: «Wir denken, dass der richtige Moment für ein Investment in Commerzbank gekommen ist.»

Denn das Marktumfeld habe sich signifikant verbessert in den vergangenen Monaten und Anleger dürften bei ihrer Bewertung mehr und mehr auf die für 2014 und 2015 zu erwartenden Ergebnisse schauen. Die Commerzbank-Aktien stiegen nach einem schwachen Start um 2,51 Prozent auf 1,511 Euro.

Im MDax sorgte ein positiver Analystenkommentar der Deutschen Bank für einen Kurssprung bei den Papieren des Immobilienfinanzierers Aareal Bank um mehr als drei Prozent. Die Titel von Gerresheimer knüpften an ihre deutlichen Vortagesgewinne an und stiegen um mehr als dreieinhalb Prozent. Weitere Analysten hatten erfreut auf die am Donnerstag präsentierten, robusten Geschäftszahlen des Spezialverpackungs-Herstellers reagiert. Die Aktien des Sportartikelherstellers Puma hingegen litten unter Analystenkommentaren zum Bilanzausweis am Vortag und fielen um knapp drei Prozent.

Am TecDax-Ende sackten die Titel des Medizintechnik-Unternehmens Carl Zeiss Meditec um mehr als fünf Prozent ab. Händlern begründeten dies mit einer skeptischen Studie des Analysehauses Kepler.

Am Rentenmarkt gab die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,34 Prozent am Vortag auf 1,31 Prozent nach. Der Rentenindex Rex stieg um 0,16 Prozent auf 133,64 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,06 Prozent auf 142,67 Punkte zu. Der Kurs des Euro sank: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3325 (Donnerstag: 1,3327) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7505 (0,7504) Euro.