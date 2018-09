Berlin (AFP) In den Tarifverhandlungen für die gut 50.000 Ärzte an kommunalen Krankenhäusern verstärkt der Marburger Bund den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber. Der Ärzteverband rief am Freitag für den 22. Februar zu einer zentralen Kundgebung in Düsseldorf auf, wo eine weitere Verhandlungsrunde ansteht. Zu der Demonstration werden demnach Krankenhausärzte aus ganz Deutschland erwartet. Damit wollen die Ärzte ihren Forderungen nach mehr Gehalt Nachdruck verleihen.

